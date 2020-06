PM detêm duas pessoas suspeitas de violência doméstica em Gurupi

No último final de semana, o 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) conduziu à delegacia dois casais em ocorrências distintas de violência física contra a mulher, em Gurupi.

Da Redação

A primeira ocorrência aconteceu na noite de sábado, 06, após o casal se agredir mutuamente. Já o segundo caso ocorreu horas após, na mesma noite, quando uma mulher foi agredida por seu companheiro. Nos dois casos, a Polícia Militar conseguiu efetuar a prisão dos envolvidos, sendo encaminhados à Central de Flagrantes, para as providências cabíveis.

O primeiro fato aconteceu na noite de sábado, 06, em uma residência na Avenida Guanabara, no Centro. A PM recebeu a notícia da agressão através de uma ligação, para a Central de Emergência “190”. Os policiais foram ao local, onde encontraram o homem e amulher, ambos de 25 anos, lesionados. No momento da abordagem a mulher relatou que havia agredido seu namorado, provocando lesões no rosto dele, com a unha e que após isso ele a agrediu e a ameaçou de morte. Diante a situação, ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde foram presos, porém, após o pagamento de fiança foram liberados.

A segunda ocorrência se deu na Rua 107, no Jardim dos Buritis, na mesma noite. Ao chegarem ao endereço os policiais encontraram a mulher vítima das lesões, que informou que seu cônjuge estava embriagado, ele a agrediu e danificou suas plantas e aparelho celular. Para tentar se proteger, ela revidou a agressão usando uma panela. O agressor e a vítima foram conduzidos à Delegacia, mas a mulher não quis representar contra o autor, sendo apenas solicitada medida protetiva em desfavor do homem.