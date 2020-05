PM desarticula boca de fumo em Gurupi

Na noite de sábado, 23, a Polícia Militar do Tocantins (PM) prendeu em Gurupi, três homens acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Da Redação

Na residência de um dos suspeitos, de 23 anos, a PM localizou uma arma de fogo (tipo garrucha, calibre 32 com quatro cartuchos), seis porções de substância análoga ao crack, uma porção análoga à maconha, uma balança de precisão, dinheiro em espécie, celulares e um cofre (ainda fechado).

A prisão aconteceu na rua 12A, no setor Bela Vista. A intervenção dos policiais ocorreu após várias denúncias de tráfico de drogas no local. Ao chegar ao endereço, a equipe de Força Tática ouviu disparos de armas de fogo vindos do local indicado como ponto de venda de entorpecentes.

Em frente à residência, encontrava-se um dos autores, de 22 anos, que foi abordado e portava duas porções de substância análoga crack, bem como uma quantia em dinheiro.

Após informações repassadas pelo suspeito, os policiais militares localizaram os outros dois homens. O primeiro homem, de 23 anos, portava a arma de fogo calibre 32, municiada com quatro cartuchos. Em posse do segundo jovem, de 22 anos, foram localizadas algumas porções semelhantes ao crack e R$ 69,50 em espécie. Com os envolvidos foram encontrados três cartuchos do mesmo calibre da arma apreendida, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e um cofre.

Os indivíduos receberam voz de prisão em flagrante e em seguida foram apresentados juntamente com o material apreendido na Central de Flagrantes para os devidos procedimentos.