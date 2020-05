PM apreende mudas e porção de maconha nas cidades de Peixe e Gurupi

Dois indivíduos, 16 e 20 anos, foram detidos pela Polícia Militar, em ações realizadas nas cidades de Peixe e Gurupi.

Da Redação

Com o adolescente de 16 anos os policiais militares encontraram uma vasilha contendo algumas mudas de planta análoga à maconha na cidade de Peixe, já com o indivíduo de 20 anos os policiais localizaram uma porção de maconha, durante abordagem realizada no centro de Gurupi.

A primeira ocorrência aconteceu após denúncia anônima através do 190, de que um menor de idade estaria cultivando em sua residência, na cidade de Peixe, algumas mudas de maconha. Durante averiguação no local da denúncia, situado no setor Aeroporto, a guarnição do serviço ordinário encontrou as plantas em um vaso escondido embaixo da cama do autor. O adolescente responsável pela plantação foi apreendido.

Ainda na noite do mesmo dia, a Polícia Militar realizou a detenção de um homem, 20 anos, na Avenida Amapá em Gurupi, após denúncia anônima de que ele estaria portando arma de fogo. Ao abordá-lo a equipe policial não localizou a arma, porém, encontrou uma porção de substância análoga à maconha em seu poder, o que motivou sua condução à delegacia.

Os dois indivíduos foram encaminhados à Central de Flagrantes juntamente com os materiais ilícitos apreendidos para as devidas providências.