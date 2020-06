PM apreende menores suspeitos de tráfico de drogas em Gurupi

Em poder dos envolvidos foram encontradas porções de substância análoga ao crack, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Da Redação

A Polícia Militar efetuou a apreensão de dois indivíduos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Gurupi.

O fato aconteceu no trevo da Rua 07, após os policiais da Força Tática perceberem um jovem de 15 anos conduzindo uma motocicleta Honda POP 100, que já tinha denúncia anônima de ser utilizada para comercializar drogas. A equipe de policiais realizou a abordagem ao condutor do veículo e constatou que com ele havia uma porção de produto semelhante ao crack. O sujeito relatou que só era responsável por realizar a entrega e que o material pertencia a outro rapaz também de 15 anos.

De posse das informações, os policiais se dirigiram até o suposto proprietário das drogas, onde durante a revista foi encontrada uma balança de precisão e mais cinco porções de crack.

Na ação policial os dois autores foram conduzidos à Central de Flagrantes juntamente com todos os materiais ilícitos.