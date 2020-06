PM apreende máquinas de jogos de azar em estabelecimentos de Gurupi

A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira, 29. As máquinas foram levadas para a delegacia.

Por Régis Caio

A PM informou que as apreensões foram feitas após denúncias. “Fomos informados que alguns estabelecimentos de Gurupi estariam com máquinas de jogos de azar. Deslocamos aos locais juntamente com o CPU, das demais viaturas de áreas e da ALI, constatamos o fato”, relata a PM.

Foram apreendidas 5 máquinas. “Conduzimos as máquinas e responsáveis para a central de flagrantes e foram feitos os procedimentos cabíveis”, destacou.