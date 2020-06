Plataforma Agrotins Digital oferece vasta oportunidades de negócios e informações agropecuárias até sexta-feira, 26

A plataforma da Feira de Tecnologia Agrotecnológica (Agrotins 100% Digital) continua oferecendo uma gama de oportunidades aos produtores, pecuaristas e pessoas interessadas no segmento agropecuário.

por Redação

A plataforma da Feira de Tecnologia Agrotecnológica (Agrotins 100% Digital) continua oferecendo uma gama de oportunidades aos produtores, pecuaristas e pessoas interessadas no segmento agropecuário. A página digital agrotins.to.gov.br pioneira no segmento em exposições de produtos agropecuários continua disponibilizando as oportunidades até dia 26 de junho.

Na plataforma, direcionadas a pequenos, médios, grandes produtores e pecuaristas pode ter acessar em sua diversas atividades da agricultura e pecuária: piscicultura; agroindústria; agricultura familiar; linhas de créditos especiais; pecuária de corte e leiteira; produção de grãos e a produção da agropecuária sustentável no Brasil e no Tocantins.

Programação

Na programação da plataforma, dentre outras, ocorre nesta, quarta-feira, 9h30, a palestra “Porque o Agronegócio Sustentavel Pode Solucionar a Crise do Coronavíruns”, no canal youtube @virapuru.

O palestrante, Gleysson Machado, especialista em biodigestor fará uma explanação enfocando as oportunidades do mercado brasileiro, gerenciamento de resíduos sólidos, vulnerabilidade e soluções para o agronegócio do “biodigestor”. A palestra abordará ainda sobre o mercado sustentável do biodigestor, custos e destinação de dejetos em confinamento de bois, suínos e aves e lixões urbanos.

Pesca Esportiva

Continuando a programação, na sexta-feira, 23, às 17 horas haverá palestra “Aquicultura e Pesca Esportiva no Tocantins, Desafios e Oportunidades” sobre pesca esportiva. Em transmissão ao vivo, os palestrantes, zootenistas, Thiago Tardivo da Secretaria da Agricultura e Aquicultura (Seagro) e Fábio Sussel pesquisador científico em Aquicultura – apresentador do canal #Vaiaqua. Para participar é no canal youtube @vaiaqua. O enfoque das palestras é sobre as potencialidades da pesca esportiva no Tocantins.

Acesso – plataforma

Para acessar as informações, o produtor, pecuarista e interessados seguem as indicações na página https://agrotins.to.gov.br/, Espaços dos Pavilhões ou Campo do Conhecimento, Plano ABC.

Para mais informações sobre a plataforma: contato 328-2112