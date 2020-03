Plansaúde prepara mudanças para 2020 Avalie esse post Avalie esse post

Da Redação

Com 80 mil beneficiários e mais de um milhão de procedimentos realizados em 2019, o Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Plansaúde) deve apresentar ainda este mês um novo modelo de benefício saúde ao servidor público do Tocantins. O novo modelo vem sendo discutido desde o ano passado quando a diretoria do Plansaúde fez uma série de visitas, análises e estudos técnicos do que está sendo desenvolvido em outros estados da federação, mas estudando as adaptações necessárias à realidade tocantinense.

Em balanço apresentado na manhã desta terça-feira, 3, a diretoria do plano apontou que o Plansaúde realizou em 2019, mais de 18 mil cirurgias, 270 mil consultas (eletivas e de urgência) e mais de 1.138 mil exames e procedimentos, totalizando cerca de R$ 122 milhões gastos de maio a novembro de 2019. “São números que apontam que o Plansaúde está em pleno funcionamento e que a equipe vem buscando sanar os problemas existentes, cobrir os vazios, cumprir pagamentos, dialogar com prestadores e usuários”, destaca o diretor do Plano, Ineijaim Siqueira.

Dentre as medidas que foram tomadas recentemente, o Plansaúde destaca o processo de credenciamento de prestadores de serviços, iniciado em dezembro e que agora é contínuo, ou seja, a qualquer momento um novo prestador, pessoa física ou jurídica, pode se cadastrar. Atualmente, são mais de 280 prestadores credenciados e outros 53 em processo de assinatura de contrato ou análise documental. “A partir deste trabalho, iniciamos outra força-tarefa, que é identificar os vazios de especialidades nas principais cidades do Estado e para atrair profissionais para cobri-los”, frisa o diretor.

Ineijaim Siqueira também destaca que, com o credenciamento, o usuário ganha mais transparência e segurança nos serviços prestados. “O prestador credenciado assinou um contrato com o Plansaúde, agora, se o usuário procurá-lo e ouvir que ele não está atendendo, deve nos informar, para que possamos tomar as providências necessárias”.

Essa informação pode ser repassada ao Plano por meio do telefone 0800 042 0382 ou em um dos pontos de atendimentos do Plansaúde em Palmas, Araguaína ou Gurupi.

Guia Médico

Com o credenciamento aberto, o Plansaúde atualizou o guia médico disponibilizado aos usuários por meio do Portal do Associado, no site da Secretaria de Estado da Administração (www.secad.to.gov.br) ou pelo aplicativo do Plansaúde Tocantins que pode ser baixado na Play Store de celulares Android. Em breve, o aplicativo também deve ser disponibilizado na Apple Store.

Ações

Além dessas ações, a diretoria destaca o processo de transparência e diálogo implantado pelo Plansaúde no último ano, com visitas a prestadores e a inclusão dos mesmos, bem como de sindicatos e cooperativas na construção do novo manual do prestador. “Também precisamos relembrar ao usuário que todas as vezes que fomos convidados pelos órgãos fiscalizadores do Estado para mostrar os gastos e investimentos realizados, comparecemos e esclarecemos todos os detalhes questionados”, pontua Ineijaim Siqueira.

O diretor ainda relembra que o atual governo recebeu um Plano com uma dívida de mais de R$ 140 milhões com a antiga operadora, valor que já foi quitado. “Um problema grande que acabou impactando o início da nossa gestão. Mas, agora temos realizado o mesmo esforço com nossos prestadores com foco no melhor atendimento ao nosso usuário”.