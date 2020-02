PLANSAÚDE | “Até quando nós vamos continuar fechando os olhos para esse problema?”, questiona Júnior Geo Avalie esse post Avalie esse post

“Recebemos novamente denúncias de que o PlanSaúde não está em pleno funcionamento. Até quando nós vamos continuar fechando os olhos para esse problema? Até quando vamos fingir que o PlanSaúde está funcionando e que a sociedade está sendo bem atendida?”, questionou o deputado professor Júnior Geo (PROS) na tarde da quarta-feira, 5, ao cobrar soluções em relação ao funcionamento do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (PlanSaúde).

por Redação

O deputado destacou a necessidade de que sejam apresentadas soluções por parte da gestão. Na ocasião, também ressaltou que esse problema é uma preocupação recorrente dos servidores públicos e um desrespeito. “Até quando o Estado vai fazer o desconto dos servidores e não vai ofertar o serviço do plano de saúde?”, pontuou o parlamentar.

Geo indagou os demais parlamentares e propôs convidar os responsáveis pelo plano de saúde para apresentar soluções práticas. “Estamos aqui com o propósito de representar a sociedade e fazer com que o serviço público funcione. A população necessita do serviço, paga e não tem o atendimento que precisa”, disse.

CPI

Em agosto de 2019, o deputado solicitou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de verificar a regularidade do processo de contratação de empresa para administrar o PlanSaúde. “Tentei trazer aqui uma CPI a respeito da situação do PlanSaúde e não obtive o apoio necessário de assinaturas”, disse.