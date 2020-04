PL apresenta Vicentinho Júnior como pré-candidato na Capital Palmas

Para oferecer representatividade à população tocantinense, com candidatos de diversos segmentos, uma ação coletiva do Partido Liberal (PL) qualificou o número de filiados consolidando-se na Capital, assim como nos demais municípios do Estado. Com isso, o presidente metropolitano do PL em Palmas, Dr. César Simoni e a presidente do PL Mulher no Tocantins, deputada Nilmar Ruiz lançaram a pré-candidatura do deputado federal Vicentinho Júnior a prefeito de Palmas.

Da Redação

O objetivo é trabalhar pela formação de um grupo comprometido com o bem público aliando o discurso às boas práticas. Presidente Estadual do Partido, Vicentinho Júnior explicou que “o PL Tocantins trabalha em prol da unidade e apresentará, em Palmas, uma nova proposta com pré-candidatos que não seja conivente aos atos e pensamentos do Palácio Araguaia e do Paço municipal”.

Com coerência, o partido conquistou a adesão do promotor aposentado pelo Ministério Público Estadual (MPE), Dr. César Simoni. Presidente metropolitano do Partido, Simoni explicou que os projetos e perspectivas se alinham a postura adotada pelo membros do PL. Para ele, o deputado federal Vicentinho Júnior é o único parlamentar que tem combatido ações de desgoverno com o bem público. “O deputado tem uma postura firme e seu discurso está em sintonia com suas ações e este fator o credencia como um bom nome para disputar a prefeitura. Palmas precisa de um gestor com este perfil”.

A presidente do PL Mulher no Tocantins, Nilmar Ruiz que ingressou no Partido Liberal quando foi Prefeita de Palmas disse que naquela época teve total apoio do Partido na condução da Capital. “Agora, novamente, fui convidada pelo PL para contribuir com o fortalecimento das mulheres na política nacional e no nosso Estado e, também, com um novo projeto de governo para Palmas. Vejo no nosso presidente deputado Vicentinho Júnior, a coragem e a ousadia necessárias para promover o desenvolvimento que precisamos na nossa Capital, assim como, a humildade e o poder de agregar forças para que possamos transformar Palmas na cidade que queremos. Estamos juntos por Palmas, pelo Tocantins e pelo Brasil”, concluiu.