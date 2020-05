Pistoleiro do Pará é preso pela Polícia Civil em Colméia

Suspeito de praticar vários homicídios no Pará é preso pela Polícia Civil no Tocantins. Prisão ocorreu após investigações realizadas pela Polícia Civil de Guaraí e Paraíso do Tocantins.

por Redação

No final da manhã desta sexta-feira, 8, uma ação conjunta de repressão à criminalidade, realizada pelas Delegacias de Combate ao Crime Organizado (DEIC), de Guaraí e Paraíso do Tocantins, sob o comando do delegado Adriano Carrasco, resultou na prisão de um indivíduo de 59 anos de idade. Ele é suspeito de praticar homicídios no Estado do Pará e foi capturado quando se encontrava em uma fazendo no Distrito de Goiani dos Campos, na zona rural do município de Colméia.

Segundo o delegado Adriano Carrasco, a prisão se deu em razão de cumprimento a mandado de prisão expedido pela 2° Vara Criminal de Xinguara, Estado do Pará, de onde o preso era considerado foragido da justiça e acusado de crimes de homicídio.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após receber informações de que um criminoso de alta periculosidade estaria escondido na zona rural de Colméia, policiais civis das DEICs de Guaraí e Colméia deram início às investigações e, por meio de compartilhamento de informações, acabaram por localizar o paradeiro do indivíduo, que foi encontrado e preso nesta manhã. Desse modo, o homem foi conduzido até a sede da Delegacia de Colmeia, onde a autoridade policial deu cumprimento ao mandado de prisão.

Após a realização das providências legais cabíveis, o homem foi recolhido à Cadeia Pública de Colméia, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca da cidade Xinguara – PA.

Sem links relacionados.