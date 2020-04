Pista da BR-153, sentido norte, entre Figueirópolis e Cariri, está rompida.

O trecho do rompimento está situado há aproximadamente 5 km do trevo de Formoso do Araguaia sentido sul. O acidente aconteceu no início da manhã desta quinta-feira, 16, devido às fortes chuvas que caem na região há dois dias.

Da Redação

No local um caminhão desceu a pista após se desviar da cratera que abriu no asfalto. A sinalização da pista é precária e está sendo feita provisoriamente por pessoas voluntárias que passaram no local logo após o acidente.

A PRF, SAMU e Bombeiros foram acionados, porém, desde a noite anterior, segundo informações, estão em atendimento a outro acidente envolvendo um ônibus do qual resultou várias vítimas.