PF desarticula grupo criminoso responsável por diversos atos de corrupção no Tocantins

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (17) a Operação “HIGHLINE”, com o fim de desarticular grupo criminoso responsável por supostamente desviar recursos públicos do PNATE e FNS, através de fraude a licitações, superfaturamento de contratos, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro, no âmbito do Município de Sampaio do Tocantins.

Da Redação

Aproximadamente 30 policiais federais cumprem 7 mandados de busca e apreensão, nos municípios tocantinenses de Sampaio, Augustinópolis e Palmas, todos expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

A investigação é um desdobramento da Operação IMHOTEP, deflagrada em outubro de 2019, que desarticulou organização criminosa integrada por ex-assessores parlamentares estaduais, funcionários públicos e empresários, que teriam desviado cerca de R$ 3 milhões de recursos públicos, por meio de superfaturamento de contratos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitações, desvio de recursos públicos, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal ressalta que, em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.