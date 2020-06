PF desarticula associação criminosa envolvida em caça e pesca ilegais no Rio Tocantins

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24) a Operação Dia da Caça, com objetivo de desarticular associação criminosa voltada para caça e pesca ilegais no Rio Tocantins e em cidades em seus arredores.

Da Redação

Aproximadamente 50 policiais federais, com o apoio do IBAMA, cumprem 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal de Palmas, nos Estados do Tocantins, Mato Grosso e São Paulo, além de 11 mandados de intimação policial.

A Dia da Caça é um desdobramento da operação Curupira, deflagrada em fevereiro de 2018, a qual identificou 15 envolvidos nos referidos crimes ambientais, resultando na prisão de alguns deles e na apreensão de 350 quilos de pescado, armas, petrechos e até restos de animais mortos.

Nesta nova fase, busca-se apurar a participação de outros envolvidos nos crimes contra a fauna, especialmente a caça de animais silvestres e pesca no período de defeso, mediante utilização de armas de fogo clandestinas e outros petrechos.

Os investigados poderão responder por crimes contra a fauna, associação criminosa e posse ou porte ilegais de arma de fogo, cujas penas somadas alcançam 13 anos de prisão.

O nome da Operação Dia da Caça faz referência à principal modalidade de crime investigado: caça ilegal.

A Polícia Federal ressalta que, em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.