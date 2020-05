Pesquisa | Ibope fez nesta quinta 250 testes rápidos em Gurupi em 25 setores para estudo de base populacional

O IBOPE Inteligência está realizando uma pesquisa sobre o novo Coronavírus em todo o Brasil chamada ‘Evolução da prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil: Estudo de Base Populacional’. No Tocantins foram escolhidas as cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi, onde aconteceu a visita dos pesquisadores nesta quinta-feira, 14.

por Wesley Silas

Segundo o IBOPE, o estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), com financiamento do Ministério da Saúde, está sendo realizado em 133 cidades do país, nos quais nossos pesquisadores visitarão 99.750 casas para realizar testes rápidos para o vírus e também entrevistar os participantes nos dias 14 e 15 de maio.

“O objetivo dessa pesquisa é medir o nível de imunização da população brasileira ao novo coronavírus e identificar de que forma o vírus está se propagando pelo Brasil. Com isso, será possível criar políticas públicas mais eficientes no combate à pandemia baseadas em critérios científicos sobre o comportamento do vírus”, informou a assessoria de comunicação do IBOPE.

Assim como acontece em todo Brasil, Em Gurupi foram selecionados 25 setores e nos domicílios foram sorteado o morador participante e os que aceitaram foram submetidos ao teste sanguíneo e ao questionário. O IBOPE lembra que todas as informações coletadas são absolutamente sigilosas em conformidade às normas éticas internacionais sobre pesquisas em saúde (com exceção da Vigilância Sanitária, caso o resultado do teste seja positivo). Os resultados dos estudos serão sempre tratados conjuntamente e nunca de forma individual.

“Equipe toda treinada se utilizando de todos equipamentos de proteção garantido segurança aos moradores”, diz o secretário municipal de saúde, Gutierres Torquato que auxiliou com estrutura de locomoção dos entrevistadores.