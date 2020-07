O Pesque Pague Tambaqui promove neste final de semana a segunda etapa do campeonato de pesca.

Por Wesley Silas

De acordo com o proprietário do Pesque Pague a premiação final será de R$ 20 mil. “Estamos na segunda etapa entre as cinco etapas classificatórias que acontecerão e depois a grande final. No final de cada uma serão classificados 06 pescadores”, disse Anísio Inácio dos Reis.