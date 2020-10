Pesca esportiva: uma bandeira defendida pelo candidato a vereador Café como atrativo turístico de Palmas

Potencial do lago é subestimado, e não chega a 10% de sua capacidade para uso em turismo sustentável.

por Redação

O lago de Palmas traz em seu DNA, a vocação para o turismo náutico. Entre tantas opções, que passam pelos esportes aquáticos, a pesca esportiva é um importante atrativo que pode colocar a mais nova Capital do país, no circuito de grandes eventos realizados nesse segmento em por todo o Brasil.

Potencialmente rico em possibilidades para o turismo, o lago de Palmas, é referencia turística para a região. A pesca esportiva é uma delas. “Hoje, não aproveitamos 2% de seu potencial. Precisamos fomentar este lugar maravilhoso, e criar alternativas para que possamos gerar riquezas para nossa gente”, destaca o candidato, Jaime Café.

Afinal, o lago é parte da rotina da cidade e isso é um privilégio que precisamos dar mais atenção. “A pesca do tucunaré azul, típico da nossa região, prova que Palmas têm muito a oferecer como atrativo turístico para o restante do país”, enfatiza o candidato.

The following two tabs change content below.