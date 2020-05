Pequenos produtores da região sul do Estado recebem cestas básicas do Governo do Tocantins

“A situação está muito difícil, agora não estamos conseguindo ir nem na cidade [Gurupi] vender a colheita na feira municipal. A doença é invisível e aqui moram minha sogra e meu marido, todo mundo já de idade avançada. Não temos como arriscar a saúde com essa doença aí fora”, conta a pequena produtora Argemira Martins, 55 anos. A ação abrange os municípios de Gurupi, Cariri, Crixas, Dueré, Peixe e Sucupira.

por Redação

Centenas de famílias da região sul do estado começaram a receber as cestas básicas do Governo do Tocantins nessa quinta-feira, 21. A ação faz parte de uma força tarefa que está entregando alimentos em assentamentos rurais como forma de amenizar os impactos gerados pela pandemia do novo Coronavírus.

O trabalho está sendo desenvolvido por equipes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), e nesta etapa são contempladas 914 famílias residentes próximas às cidades de Gurupi, Cariri, Crixas, Dueré, Peixe e Sucupira.

Com o avanço do vírus no Estado, muitos pequenos produtores têm relatado dificuldades para conseguir comercializar os produtos que são cultivados nos assentamentos.

A partir das medidas de isolamento social, que servem para frear a contaminação, o comércio sentiu os efeitos e as lavouras também. Foi o caso da senhora Argemira Martins, 55 anos, que viu sua produção de alface, cheiro verde e maxixe parar durante a pandemia.

“A situação está muito difícil, agora não estamos conseguindo ir nem na cidade [Gurupi] vender a colheita na feira municipal. A doença é invisível e aqui moram minha sogra e meu marido, todo mundo já de idade avançada. Não temos como arriscar a saúde com essa doença aí fora”, contou.

As dificuldades relatadas são semelhantes para vários outros produtores da região. Tratam-se de pequenas propriedades que dispõem de pouca estrutura, e que enfrentam também suas próprias batalhas diárias.

O relato comovente da senhora Tereza Correia Alves, 60 anos, demonstra os traços desse Brasil profundo.

A avó – que também faz o papel de mãe – cuida da lavoura no Assentamento Vale Verde – na zona rural de Gurupi – junto com o marido e também dedica atenção especial ao pequeno Ezequiel – neto que sofre de paralisia cerebral.

Foi nesse momento, quando soube das cestas básicas que estavam sendo entregues pelo Governo do Tocantins, que a senhora comoveu as equipes do Ruraltins. Enquanto passeava com o neto em um carrinho adaptado, a caravana chegou e foi recebida com festa pela família.

“Aqui não estamos saindo de casa, o vírus está solto e temos que nos cuidar. A vinda desses alimentos é muito importante agora, agradeço a Deus por isso. Moro há 12 anos nesse assentamento e produzimos de tudo, mas agora nada está saindo, a renda caiu e o desespero bateu. Meu neto é especial, é um jovem maravilhoso, mas que precisa de cuidados sempre”.

Ruraltins

Durante a jornada pelo interior do Tocantins, ficou claro todo o carinho que os produtores desses assentamentos têm pelos técnicos que trabalham no Ruraltins – que é responsável pelo serviço de extensão rural e auxílio técnico em propriedades de pequeno porte por todo o Tocantins.

Para o presidente do órgão, Thiago Dourado, esse é o diferencial do trabalho, que conquista o apoio dos produtores a cada visita feita pela pasta.

“Temos contato direto com os produtores, e sabemos da realidade que cada família vive. Todo mundo se conhece pelo nome aqui, e a orientação que temos do governador Mauro Carlesse é para cuidar de cada um desses assentamentos. Enquanto a caravana passar, não iremos deixar ninguém de fora”, destacou.

Ação Social

Todo esse trabalho já vem sendo desenvolvido pelo Governo do Tocantins, que nas ultimas semanas deu início a força tarefa com a entrega de cestas básicas na região do Bico do Papagaio, onde foram beneficiadas mais de 7,5 mil famílias em 147 assentamentos rurais.