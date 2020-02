Penúltima noite foi marcada por ritmos sertanejo e anúncio dos blocos vencedores do Carnaval de Gurupi 2020 Avalie esse post Avalie esse post

A 4ª e penúltima noite do Carnaval de Gurupi 2020 mostrou que ainda resta muita energia aos foliões para curtir cada momento desta festa marcante. As atrações que agitaram o circuito da folia nesta segunda-feira (24) foram a dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago e as bandas regionais Eclipse, com participação de Chico Chokolate; Mário Souzza e Z-dubai. Também foram anunciados os blocos vencedores do Carnaval de Gurupi 2020.

por Redação

A segunda de carnaval em Gurupi iniciou com mais uma Matinê do Veneza, no período da tarde. Foliões gurupienses e turistas se reuniram em frente ao hotel para curtir o embalo das atrações regionais Forró de Elite e Mário Souzza, que não deixaram ninguém ficar parado e aqueceram o clima para o que viria logo mais.

Já no circuito da folia, à noite, os foliões mostraram que ainda tinham muita disposição depois de três dias de festa e que queriam aproveitar cada segundo do Melhor Carnaval do Norte do Brasil. A banda Eclipse, com participação de Chico Chokolate, foi a primeira atração a subir na Avenida, animando os foliões com vários ritmos, seguida pelo cantor Mário Souzza.

Logo após foi a vez da atração nacional da noite, a dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago. Levados pelo Trio Mel e Cia, a dupla cantou muitos sucessos do sertanejo raiz e universitário, levando o público ao delírio com seu carisma. Os cantores interagiram com os foliões da Avenida e dos camarotes. Ao prefeito Laurez, parabenizaram pela organização do Carnaval. “Como você consegue organizar uma festa tão linda como esta? Que Carnaval maravilhoso”, disse Zé Ricardo ao prefeito.

O cantor Z-Dubai fechou a noite. O sentimento de satisfação tomou conta dos foliões. “Carnaval de rua animado e organizado como o de Gurupi é difícil de encontrar, estou gostando muito de participar”, disse o estudante Caio Victor Marques, de Goiânia-GO. A estudante Ana Clara Barreto, de Irecê-BA, se mostrou encantada com a festa. “Adorei conhecer o Carnaval de Gurupi, fui convidada por amigos e me surpreendi com a grandeza da festa aqui”, disse.

O Prefeito Laurez Moreira ressaltou o cuidado de toda equipe envolvida na organização, que tem resultado na alegria dos foliões. “Toda a organização está empenhada em proporcionar uma grande festa, e os foliões estão reconhecendo este esforço, todos estão se divertindo entre amigos ou em família, cheios de entusiasmo, comprovando a excelência do Carnaval de Gurupi”, afirmou.

Blocos vencedores

Nesta segunda-feira também foram conhecidos os blocos vencedores do Carnaval de Gurupi 2020. O campeão foi o Bloco “Os Enforcados”, que levou R$ 2.000,00 e 1 barril de Chopp de 50 litros em premiação.

O segundo colocado foi o Bloco “Pega pra Capá”, que faturou R$ 1.000,00 e 10 caixas de cerveja. O terceiro lugar ficou com o Bloco “Los Compadres”, que recebeu R$ 500,00 e 8 caixas de cerveja.

Os blocos vencedores desfilaram pela Avenida e receberam a premiação das mãos do Prefeito Laurez Moreira.

Presenças

A penúltima noite de Carnaval de Gurupi 2020 foi prestigiada pelo Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, e pelos Deputados estaduais Eduardo do Dertins e Luana Ribeiro, que acompanharam o desfile dos blocos e as atrações musicais da noite no Camarote oficial da folia.

Programação

Ainda resta mais um dia para encerrar o Carnaval de Gurupi 2020. Confira a programação desta terça-feira (25):

Terça-feira (25/02)

Matinê no Veneza, às 16h com a banda Balança-í;

Às 20h no circuito, Banda Evangélica (AMEG);

A partir das 21h30 sobem ao trio Isaac Rodrigues, Max e Luan, Xamego Meu e Sanfoneiros, e os Amigos do Samba.