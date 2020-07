Pelo MDB, Ronison Parente busca agregar e fortalecer a oposição em Formoso do Araguaia

O pré-candidato à prefeitura de Formoso do Araguaia, Ronison Parente (MDB) diz que a má política dos últimos anos tem atrasado a cidade e busca o diálogo com a oposição para fazer um grupo forte para disputa do paço municipal.

Por Régis Caio

Ronison Parente participou nesta segunda-feira (14) do programa Tribuna do Povo da rádio Nova FM e destacou o potencial que tem a cidade no segmento econômico, porém ele afirmou que a má política dos últimos anos atrasou o desenvolvimento da cidade.

“Formoso do Araguaia já foi uma potência no agronegócio no final dos anos 80 e início de 90. Hoje estamos perdendo espaço, o desemprego é enorme e isto tem provocado um atraso no município que está estagnado e que precisa passar por uma reforma administrativa. Nas ruas de Formoso o povo está reclamando sobre esse descaso, estamos discutindo projetos voltados para a cidade para que ela possa voltar a ser uma referência no desenvolvimento econômico da região sul”, disse.

O pré-candidato espera ainda buscar o fortalecimento do grupo da oposição para poder enfrentar o grupo do atual prefeito Wagner da Gráfica.