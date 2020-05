“Pela primeira vez teremos a oportunidade de lançar um pré-candidato pelo Republicanos em Gurupi”, declara Halum

O presidente dos Republicanos no Tocantins, César Halum, declarou que após esse momento de pandemia irá se dedicar ao processo eleitoral pelo partido no Tocantins. Em Gurupi, Halum vai lançar pela primeira vez um pré-candidato a prefeito. “Estou muito empolgado com o tanto de filiados que conseguimos e vamos trabalhar arduamente nessas eleições municipais”, disse.

Por Régis Caio

O presidente do partido no Tocantins estará lançando o empresário Marcelo Leão como pré-candidato a prefeito de Gurupi. Um evento de lançamento da pré-candidatura está programado para acontecer assim que passar este momento de pandemia do coronavírus.

“Pela primeira vez teremos a oportunidade de lançar um pré-candidato pelo Republicanos em Gurupi e estamos empolgados, pois o Marcelo Leão tem todas as condições para administrar uma cidade como Gurupi”, declarou Halum durante entrevista para o Programa Tribuna do Povo.

No Brasil, os Republicanos é a sexta maior bancada na Câmara dos deputados, o partido conta com 33 parlamentares.