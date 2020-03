Peixes aparecem mortos no rio Lorotyzão no assentamento Capão de Coco Avalie esse post Avalie esse post

Nesta segunda-feira (02) a redação do Portal Atitude recebeu fotos e vídeos de peixes que apareceram mortos no rio Lorotyzão, no município de Lagoa da Confusão. Naturatins acompanha o caso.

Por Régis Caio

Segundo um morador da região apareceram neste início de semana vários peixes mortos. “Encontrei arraia, tucunaré, fidalgo, corvina e outros peixes. Quero aqui chamar a atenção das autoridades competentes para tomar providências”, informou.

Veja o vídeo

Em resposta a solicitação de informações sobre a morte de peixes no Rio Lorotyzão, no Assentamento Capão de Coco, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) informou que enviará ao local, uma equipe técnica do escritório regional de Lagoa da Confusão para verificar a situação no local.