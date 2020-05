Pegou mal | Imagens de policiais militares consumindo bebida alcoólica ouvindo som de uma viatura repercutiu negativamente no meio da corporação

As imagens foram gravadas na quinta-feira, 28, em Palmas após a conclusão de um dia de instrução de policiamento fluvial com foco em abordagem e buscas em embarcações para atuarem em ações e operação contra a Covid-19 no Estado do Tocantins, bem como no período de temporada de praia. “O pior de tudo é que tinha um oficial junto comendo churrasco e bebendo fardado”, relatou um oficial da PM ao Portal Atitude.

por Wesley Silas

Em uma delas aparece um polícia com uma garrafa de cerveja na mão sentado na carroceria da viatura.

Um oficial da PM disse ao Portal Atitude que o fato gerou constrangimento no meio da corporação que é destacada no no País pela sua seriedade. “Se terminou o evento, ninguém é contra confraternização se o policial tirar a gandola, devolver a viatura e depois vão beber. Agora pegar viatura e abrir as portas, sendo todos fardados e o pior de tudo é que tinha um oficial junto comendo churrasco e bebendo fardado”, disse.

Segundo ele o comando geral da PM, irá apurar o caso que tem sido repercutido em vários grupo de Whatsapp de militares. No áudio do vídeo gravado, um policial ironiza a vida da PM. “Essa vida aqui é só prestar concurso. É só prestar concurso que a gente vive bem e tem gente que não quer ser polícia”, disse.