PDT deve lançar nome de Wendel Gomides para concorrer a Prefeitura de Gurupi

Presidente da Câmara de Gurupi, Gomides é visto com bons olhos pela presidência do partido no Tocantins

Wendel Gomides, atual presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi, é o nome do Partido Democrático Trabalhista (PDT) para concorrer a Prefeitura de Gurupi. O presidente do PDT no Tocantins, Jairo Mariano, vem conversando constantemente com o parlamentar e vê com bons olhos o nome do vereador.

“Conhecemos bem o trabalho do Wendel Gomides à frente da Câmara de Gurupi e sabemos do seu potencial de administração e liderança. Certamente um excelente nome para Gurupi”, destaca o presidente do PDT, que convidou Gomides a concorrer neste pleito de 2020.

Segundo Mariano, Gomides teve trabalho atuante no processo de implantação e aprovação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da Câmara Municipal. Além disso, na sua gestão iniciou-se a execução da construção da sede própria da Câmara.

“Temos um trabalho inovador e com foco no interesse público e no respeito ao servidor público”, disse o presidente da Câmara de Gurupi. Gomides destaca ainda todas as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas.

O PDT afirma que segue confirmando vários nomes em todo o Estado para as disputas municipais neste pleito de 2020, tanto aos cargos de prefeitos, quanto de vereadores.