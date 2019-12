Paulo Vieira participa de retrospectiva de humor na Rede Globo Avalie esse post Avalie esse post

O humorista tocantinense Paulo Vieira será um dos apresentadores do programa “A gente riu assim”, retrospectiva de humor da Rede Globo que vai ao ar nesta segunda-feira, 23, logo após a novela “Amor de Mãe”.

por Redação

Paulo Vieira apresentará o programa humorístico interpretando a “Mãe”, um dos personagens vivido por ele no seu quadro semanal “Isso é muito minha vida”, exibido também na Rede Globo, no programa “Se Joga”.

As atrações serão chamadas e comentadas pela “Mãe” na companhia de Marcelo Adnet, Caito Mainier, Welder Rodrigues, Fabiana Carla, Antônio Fragoso e Betty Gofman.

“Vamos mostrar os principais fato do ano no Brasil e no mundo, pelas lentes do humor. No fim, tem um clipe fechando o especial com os principais nomes da casa e estrelado por mim e Luana Martau”, adianta Paulo Vieira.

Esta é a segunda edição do especial de fim de ano “A Gente Riu Assim”, que neste ano une esquetes e personagens de “Zorra”, “Tá no Ar”, “Choque de Cultura”, “Escolinha do Professor Raimundo” e do quadro “Isso é Muito Minha Vida”, protagonizado por Paulo Vieira no “Se Joga”. Com muito bom-humor e sem papas na língua, os personagens dos humorísticos da emissora participam de uma espécie de mesa redonda comandada por Marcelo Adnet.