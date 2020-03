Patriota oficializa pré-candidatura de Farley Federal à prefeitura de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Com discurso de críticas ao governo Laurez e ao governo Carlesse o policial federal aposentado, Farley Meyer, lançou o seu nome a disputa da prefeitura gurupiense. “A nossa cidade não merece mais essa política de propaganda enganosa. Não merecemos perder empresas por incompetência e negligência desses atuais políticos”, disse.

Por Régis Caio

O Patriota realizou na noite desta segunda-feira (16) a cerimônia de posse da nova comissão provisória do partido em Gurupi. Na oportunidade foi anunciado os nomes de pré-candidatos a vereadores e para prefeito.

“Fazemos uma política honesta e baseada em princípios e com apoio do nosso Presidente Bolsonaro este é um momento de mostrarmos nossa força e meios para transformar a sociedade”, disse o presidente do partido em Gurupi, Sebastião Luiz, o Tatu da Casa do Padeiro.

O Patriota lançou o policial aposentado, Farley Federal, como pré-candidato a prefeito. Durante discurso, Farley falou sobre sua trajetória no meio político e fez duras críticas ao prefeito Laurez Moreira (PSDB) e ao governador do Estado Mauro Carlesse (DEM).

“Gurupi não merece mais inaugurações regadas a chambari e carreatas só para mostrar serviço do que não fez em oito anos. Gurupi merece mais e pesando nisso decidir colocar meu nome como pré-candidato da direita e bolsonarista de Gurupi, não me aliando nem ao grupo do atual prefeito e nem do atual governador, pois essa velha política, Gurupi não suporta mais”, disse Farley.

No evento foram filiados várias pessoas ao partido e que pretendem concorrer a uma vaga na Câmara Municipal, são os casos da Enfermeira Leda Perini, da Jornalista Coca Múcio e dos empresários Raimundo da Pag Menos e Zé Filho.