Patriota deve lançar Farley Federal como pré-candidato à prefeitura de Gurupi

O evento do partido Patriota ocorrerá na próxima segunda-feira (16) no plenário da Câmara Municipal de Gurupi. Partido vai anunciar pré-candidatos que concorrerão ao legislativo e executivo gurupiense.

Por Régis Caio

No evento vai ser anunciada a nova Comissão Provisória do Patriota de Gurupi. “O presidente do partido será o Tatu, da Casa do Padeiro, vice será a Leda Perini, Tesoureiro o Doutor Langer e eu serei a Secretária-Geral, além de outros que vão compor a comissão”, disse Úrsula Meyer.

Na oportunidade serão anunciados pré-candidatos que disputarão uma vaga na Câmara Municipal de Gurupi e o pré-candidato a prefeito. Nos bastidores, o nome do policial federal aposentado, Farley Meyer, conhecido como Farley Federal, deverá ser lançado como o pré-candidato à prefeitura.