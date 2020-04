Patriota confirma pré-candidatura do PF aposentado Farlei a prefeito de Gurupi, com chapa de vereadores completa

O cardápio das eleições municipais deste ano em Gurupi, oferece oportunidade para o eleitor insatisfeito dar o recado nas urnas e romper com a política tradicional e no bojo desta vertente aparece nomes como o do policial federal aposentado, Farlei Meyer, candidato pelo partido de direita, Patriotas, entre os 10 pré-candidatos a prefeito, após encerramento do prazo de filiações partidárias para os que pretendem disputar eleições para prefeito ou vereador.

por Wesley Silas

Pré-candidato a prefeito com apoio de diversos partidos e com um exércitos de pré-candidatos e vereador, pré-candidato sem chapa proporcional (vereadores) e pré-candidatos com apenas uma chapa proporcional, como Farlei Meyer, são algumas características do cenário do momento dos 10 nomes que se preparam para disputar a cadeira do prefeito municipal; mas poderá reduzir com futuras alianças entre os grupos.

Os partidos que manifestaram intenção de lançar candidatura a prefeito em Gurupi são: PT, com o professor Sávio Barbalho (com chapa pura no momento); PV com o advogado Luis Cláudio Barbosa (com chapa pura no momento); PTB com o deputado Gleydson Nato (apoio de três partidos); o PSB com o secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato (apoio de 12 partidos); o MDB com Walter Júnior (com chapa pura no momento); o PL com o empresário Adailton Fonseca (com chapa pura no momento); o PRTB com o vereador Sargento Jenilson (com chapa pura no momento); o SD com o vereador Ivanilson Marinho (chapa pura); DC com Silvino do Ruraltins (com chapa pura no momento) e o Patriota com o Farlei Meyer (com chapa pura no momento).

Patriota em Gurupi

Uma nota da Comissão Provisória do Partido Patriota em Gurupi, mostrou que a agremiação de direita está resolvida a lançar a candidatura de Farlei Meyer para prefeitura de Gurupi (leia aqui).

Para a disputa o partido informou que dispõe de 10 pré-candidatas mulheres e 16 homens.

“Cientes que os limites legais são de 23 candidatos a serem homologados junto ao TRE/TO em AGO/2020 (15 vagas + 50%) e estes serão definidos somente na convenção a ser realizada em JUL 2020 (salvo motivos de força maior), motivo pelo qual, não querendo ser levianos ou irresponsáveis, somente divulgaremos os nomes quando (e após) forem aprovados pela convenção do partido”, diz a nota.