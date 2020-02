Patinadora gurupiense comemora participação no maior torneio de Patins Street da Europa Avalie esse post Avalie esse post

A patinadora Kaila de Paula participou do campeonato Winterclash, que aconteceu neste final de semana, na cidade de Eindhoven na Holanda

por Redação

Prestes a voltar para cassa, a patinadora tocantinense Kaila de Paula conta que traz em sua bagagem muito aprendizado para as próximas competições. Para ela, a oportunidade de participar do maior torneio de Patins Street da Europa, o campeonato Winterclash, que aconteceu este final de semana, na cidade de Eindhoven na Holanda, vai fazer toda a diferença nas suas próximas competições.

“Infelizmente não consegui me classificar para final, mas foi incrível a experiência e a oportunidade que eu tive. Ano que vem eu pretendo voltar com tudo, muito mais experiente e, quem sabe, subir ao pódio. Eu competi com umas 20 mulheres, andei muito bem, mas não foi o suficiente para chegar a final. Mas não posso deixar de reconhecer que foi incrível”, ressaltou.

Antes de competir em um dos principais campeonatos de patins in-line da Europa, a patinadora tocantinense participou de outros torneios no velho continente, em que obteve resultados bastante interessantes. No Skatepark Brussels 2020 realizado em Bruxelas, na Bélgica, a patinadora ficou na quarta colocação e no Parkbattles 2020, na Holanda, ela ficou entre as três melhores competidoras.

Egressa da rede estadual de ensino, Kaila é moradora do município de Gurupi e viajou para Europa com apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). “Agradeço muito as pessoas que torceram por mim, que me ajudaram. Agradeço ao meu patrocinador, a Seduc, que me apoiou para que eu pudesse ficar esses dias aqui na Europa”.

Kaila pratica patinação há cerca de seis anos e, há quatro, participa de competições pelo Brasil. Ela coleciona medalhas e troféus. No ano de 2016 conseguiu o primeiro lugar e em 2017 ficou na segunda colocação do Patins Street Brasil. Esta foi a primeira viagem internacional de Kaila de Paula para participar de competições.