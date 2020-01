Patinadora gurupiense busca ajuda de custo para participar de torneio mundial na Holanda Avalie esse post Avalie esse post

"Estou muito feliz por ter chegado onde cheguei e já chorei demais, tive alto e baixos como todos atletas quando não tem apoio de Prefeitura e de patrocínio pessoal", disse a atleta que conta apenas com apoio de um patrocinador da Alemanha.

por Wesley Silas

Durante os dias 13, 14 e 15 de fevereiro, a patinadora Kaila de Paula, de 21 anos, representará Gurupi e o Tocantins no maior torneio de Patins Street da Europa, o Winterclash 2020. Ela estará concorrendo com os melhores patinadores do mundo em Amsterdam na Holanda.

Kaila de Paula patina há 06 anos em Gurupi e no ano de 2016 foi campeã brasileira em Patins Street, em 2017 ficou na segunda posição no ranking nacional e já participou e trouxe para Gurupi vários troféus em suas mais de 20 conquistas.

“É uma menina de Gurupi, Tocantins, que está tendo uma oportunidade enorme de ir para fora e não tenho palavras para dizer o quanto é importante esta viagem e levar o nome de Gurupi e do Tocantins para este incrível lugar”, disse a atleta

Segundo a atleta, sua participação no campeonato mundial na Holanda só foi possível graças a loja Skate Power que fica localizada na Alemanha.

“Foi onde eu consegui esta oportunidade de poder competir em um campeonato mundial pela primeira vez. Eles estão me patrocinando na passagem, hospedagem e tudo que eu precisar lá foram eles vão me dar assistência. Minha dificuldade está sendo na alimentação porque eu tenho uma pequena reserva que fiz para um dia chegar a um evento com este porte que são R$ 3 mil para ficar 15 dias fora do Brasil. Fico com medo para ir para um lugar onde não conheço com pouco dinheiro”, disse.

Em Gurupi, a atleta disse que recebeu apenas passagem para Brasília doada pela prefeitura e carona para Palmas em um veículo do município para retirar seu passaporte.

“Levar o nome da minha cidade que foi onde eu nasci, vivi e estou crescendo é de grande valia tanto para mim; como para meus pais e para o nome da cidade. Até porque é uma cidade maravilhosa e eu amo muito e gosto de morar aqui”, disse a atleta.

Apesar da pouca idade, os seis anos de experiência de Kaila de Paula conseguindo pódio em competições em várias cidades como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Belém (PA) e São Luiz (MA) mostra experiência e exemplo de vida para os jovens atletas.

“Estou muito feliz por ter chegado aonde cheguei e já chorei demais, tive alto e baixos como todos atletas quando não tem apoio de Prefeitura e de patrocínio pessoal. Quero passar para a mensagem às pessoas não desistirem e façam igual eu e como outras pessoas que chegaram lá e conseguiram cumprir os objetivos da vida. Eu nunca desistir por falta de apoio, de patrocinadores e até da mesmo da Prefeitura. Sempre mantive minha cabeça erguida com foco e hoje sou grata por tudo que consegui por meio do patins chegar até onde cheguei que é um campeonato mundial na Holanda”, concluiu a patinadora.