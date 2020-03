Paróquias de Gurupi estabelecem medidas restritivas e preventivas ao Coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

A Igreja Católica, por meio das paróquias de Gurupi, definiu nesta terça-feira (17) como será as programações em decorrência da pandemia do Coronavírus. “No intuito de cuidar da saúde biológica e espiritual de nossos fiéis foi estabelecido algumas restrições”, destacou o Vigário Forâneo, Pe. Eldinei Carneiro.

“Visando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que nos encontramos em meio a uma pandemia ocasionada pela rápida expansão do Coronavírus (Covid-19) pelo mundo, viemos prestar nossa colaboração na reflexão e aquisição de novos hábitos diante da realidade que se impõe a nós”, destaca a nota da Igreja.

A nota estabelece ainda que fica suspenso os encontros catequéticos em toda região Forânea e que Os padres nas suas respectivas Paróquias de Gurupi e com os seus paroquianos se empenharão para colaborar com as autoridades locais, se colocando à disposição para conscientização sanitária da população.

DIOCESE DE PORTO NACIONAL – TO

FORANIA DE GURUPI – TO

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34).

Este momento exige um grito. É o grito contra a indiferença. Exclamação, que está presente na Campanha da Fraternidade 2020 – Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso. Com o objetivo de incentivar a cultura do cuidado, na qual se possa ver,

sentir compaixão e cuidarmos uns dos outros em nossa sociedade, queremos denunciar e romper com a cultura do medo, em que se percebe a exclusão dos menos favorecidos e a indiferença das pessoas diante da dor do outro.

Visando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que nos encontramos em meio a uma pandemia ocasionada pela rápida expansão do Coronavírus (Covid-19) pelo mundo, viemos prestar nossa colaboração na reflexão e aquisição de novos hábitos diante da realidade que se impõe a nós.

No intuito de cuidar da saúde biológica e espiritual de nossos fiéis, decidimos o seguinte:

1. Fica suspenso os encontros catequéticos em toda nossa Região Forânea;

2. Está cancelado o mutirão de confissões. No lugar deles, que os padres

disponibilizem mais horários de atendimentos individuais nas paróquias, em

lugares higienizados e arejados;

3. Nas missas serão evitados: A) O abraço da paz, B) A comunhão em duas

espécies, C) A oração de mãos dadas;

4. Os padres nas suas respectivas Paróquias e com os seus paroquianos se

empenharão para colaborar com as autoridades locais, se colocando à disposição

para conscientização sanitária da população;

5. Casamentos e batizados sejam realizados na presença de poucas pessoas, com

igrejas bem ventiladas e munidas dos recursos para higienização;

6. Reafirmamos que as missas dominicais sejam mantidas, se possível realizadas

em locais abertos ou em ambientes bem arejados;

7. Foi cancelado o treinamento da Campanha da Fraternidade 2020;

8. Foi adiado o Luau da Casa de Maria.

Portanto, aplicamos todas as medidas médicas e sanitárias necessárias, mas não nos deixamos condicionar pelo medo. Peçamos a graça e a coragem de nos comportarmos segundo Deus e não segundo os homens. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa interceda junto o seu Filho Jesus por todos nós. Estamos em Comunhão com as orientações diocesanas do nosso Bispo Dom Romualdo Matias Kujawski.

Com nossas bênçãos sacerdotais,

Gurupi – TO, 17 de março de 2020

Pe. Eldinei da Silva Carneiro Neto

Vigário Forâneo e Pároco da Paróquia Santo Antônio

Pe. Domingos Maciel

Pároco da Paróquia São Judas Tadeu

Pe. Joaquim Mizhael da Silva

Pároco da Paróquia São João Batista

Pe. Luiz Antônio Guimarães

Pároco da Paróquia N. S. da Conceição

Pe. Adriano José Ferreira da Silva

Pároco da Paróquia N. S. D`Abadia

Pe. Lucas Fernandes

Pároco da Paróquia N. S. Aparecida

Pe. Sebastião Pereira Brito

Vigário Paroquial da Paróquia Santo Antônio

Pe. Divino Maciel

Paróquia São João Batista de Aliança – TO

Pe. Vilmário Lustrosa Soares

Vigário Paroquial da Paróquia Santo Antônio

Pe. Osman Pinto de Castro

Vigário Paroquial da Paróquia N. S. D`Abadia

Diác. Francisco Feitosa

Paróquia São João Batista

Diác. Adão Cândido de Oliveira

Paróquia N. S. D`Abadia e Casa de Maria