Paróquia Santo Antônio em Dueré/TO comunica o cancelamento da Trezena de Santo Antônio 2020

O evento que estava programado no calendário anual da Paróquia foi cancelado devido pandemia provocada pelo novo Corona vírus (Covid19), bem como as recomendações diocesanas e das autoridades sanitárias a este respeito.

Da Redação

A Paróquia divulgou uma nota informando sobre o cancelamento do evento.

Confira

Considerando a vida humana um dom de Deus confiado por Ele aos nossos cuidados; Considerando os inúmeros fiéis que se dirigem à Igreja Matriz, Paróquia Santo Antônio em Dueré/TO, confiado aos nossos cuidados; Considerando a pandemia provocada, pelo novo Corona vírus (Covid19), bem como as recomendações diocesanas e das autoridades sanitárias a este respeito.

Diante disto, para evitar aglomerações e não colocar em risco a vida de nossos fiéis devotos, venho comunicar o que se segue. Mesmo já desde o ano passado, estarmos planejando, articulando as coisas e no início deste

ano fizemos de forma presencial, antes da pandemia, reunião do CPP, com pauta a nossa Trezena; reunião com os casais festeiros, as equipes já montadas, os padres presidentes das celebrações eucarísticas já estavam todos convidados.

Agradeço o empenho de todas as lideranças e coordenadores

de pastorais, comunidades rurais, grupos e movimentos. Agradeço também aos meus irmãos padres e a nosso bispo que já haviam, marcado presença na nossa Trezena.

Ciente de tudo, comunicamos o CANCELAMENTO da tradicional Trezena de Santo Antônio, que se realizaria entre os dias 01 a 13 de Junlho 2020.

Cumpre também informar que, ouvindo os meus conselhos de Pastorais CPP, administrativo e econômico, na esperança de nos encontrar em uma situação mais saudável e segura e assim organizarmos uma belíssima festa em honra a Santo Antônio nosso Padroeiro, achamos por bem

realizar o Tríduo de Santo Antônio nos dias 10 a 13 de Setembro de 2020.

Peço a todos o mesmo entusiasmo para a nossa nova iniciativa, mediante a nossa atual conjuntura. Como nos exorta Santo Antônio, “Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças, certamente não ficará sem recompensas”.

Contamos com a compreensão e a colaboração de todos os fieis devotos em prol do bem da população duerense em geral. Confiamos a todos a intercessão e a proteção de Santo Antônio e de São Sebastião, protetor contra as pestes.

Pe. José Marcos da Silva

Administrador Paroquial