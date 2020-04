Paróquia Santo Antônio de Gurupi realiza Missa de Lava Pés e percorre o centro da cidade em carreata abençoando os moradores

Após a Santa Missa o padre Eldinei Carneiro andou em carreata com os fiéis e percorreu o centro da cidade nas Avenidas Goiás e Maranhão, abençoando com o Santíssimo no ostensório toda a cidade.

Por Adriana Castelo Branco

Durante a homilia o pároco Eldinei Carneiro comentou sobre a palavra Primeira Leitura (Êx 12,1-8.11-14), Segunda Leitura (1Cor 11,23-26), Anúncio do Evangelho (Jo 13,1-15). E destacou os quatro pontos essenciais: o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e o Lava Pés. “A celebração da ceia do Senhor é celebrar o centro da nossa fé da nossa espiritualidade porque o Senhor é o pão vivo descido do céu que alimenta nossa alma em todo o nosso ser”, exortou.

