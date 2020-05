Paróquia N. S. D’ Abadia e OAB de Taguatinga (TO) doam termômetros infravermelhos digitais para uso nas barreiras sanitárias do município

“São atitudes concretas, enquanto muitos só criticam e falam sem nada fazer. Em nossa pobreza fazemos o que pouco que podemos”, comentou o padre Pe. Marcos Aurélio Ramalho sobre doação de 2 mil máscaras, cestas básicas às pessoas necessitadas 04 termômetros de Infravermelho Laser Digital, à Secretaria Municipal da Saúde de Taguatinga localizada no sudeste do Tocantins.

por Wesley Silas

De acordo com o padre Pe. Marcos Aurélio Ramalho, mesmo a Paróquia Nossa Senhora D’ Abadia estando com a portas fechadas há mais de 50 dias as ações voluntárias voltadas para a comunidade carente não deixaram de acontecer.

Segundo ele, após a doação de 2 mil máscaras e entrega de 15 cestas básicas aos moradores mais necessitados, a Paróquia Nossa Senhora D’ Abadia, em parceria com a a Subseção da OAB de Taguatinga, fizeram hoje, por meio dos seus respectivos representantes: Pe. Marcos Aurélio Ramalho Alves e Dr. Saulo de Almeida Freire, a doação de quatro termômetros de Infravermelho Laser Digital, à Secretaria Municipal da Saúde de Taguatinga com intuito é somar forças no combate ao Coronavírus.

“Os termômetros são de grande utilidade nas Barreiras Sanitárias realizadas em nosso Município”, explica.

Para o pároco Pe. Marcos Aurélio Ramalho Alves, que já foi pároco em uma das principais paróquia da Diocese de Porto Nacional, a Abadia de Gurupi: “As chaves que fecham o mundo, não fecham as portas do coração”.