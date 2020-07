Parem de me matar, pede médico após sua recuperação da Covid-19 em Gurupi

O Urologista, Dr. Reinhard Langen, não suportou a onda de fake News sobre a sua morte e pediu aos gurupienses: “Parem de me matar”.

por Wesley Silas

Para piorar o pânico da pandemia da Covid-19, muitas pessoas, propositalmente ou não, espalham notícias falsas como se fossem verdadeiras nas redes sociais. Uma delas envolveu o médico urologista, Dr. Reinhard Langen, que para combate-las chegou a gravar um vídeo pedindo para as pessoas pararem de noticiar a sua morte.

“Eu passei para Covid e estou ótimo, não transmito mais, tenho anticorpos, tenho linfócitos T e estou bebendo cachaça, cerveja, vinho e estou trabalhando. Então, por favor parem de me matar”, disse o médico no vídeo.

O apelo do médico acontece no momento em que vários profissionais da saúde foram contaminados com a Covid o Laboratório Central do Estado (Lacen) liberou o resultado de exames de três dias que estavam acumulados, somando 59 casos positivos na cidade.

Com isso, Gurupi passou a contabilizar nesta terça-feira, 3.397 casos descartados, 237 suspeitos, 622 confirmados, destes 270 estão recuperados, 345 em tratamento e 07 óbitos.

Com o aumento de casos e queda do número de leitos nos hospital público e privado da cidade fez com que a Promotoria de Justiça de Gurupi indicasse nesta terça-feira,21, a adoção de medidas típicas do bloqueio total (lockdown) de atividades não essenciais e do fluxo de pessoas até que a estabilização ou diminuição de casos ativos de Covid-19 sinalizem o retorno gradual das atividades que deverão ser paralisadas.

A recomendação foi dirigida ao Município de Gurupi, nas pessoas do prefeito municipal, Laurez Moreira, do secretário municipal de Saúde, Antônio Carlos Pakalolo, e do presidente do Comitê Gestor da Covid-19 da cidade.