Panorama da Covid-19 mostra que número de recuperados no Tocantins supera o de pacientes em isolamento

Boletim Epidemiológico é divulgado todos os dias com total de casos confirmados.

por Vania Machado

O número de pacientes recuperados da Covid-19 soma 2.986 no Tocantins. Superior ao de pacientes em isolamento domiciliar e hospitalar que é de 2.952. Os dados são do último Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado nesta terça-feira, 9, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) que traz um total de 6.052 casos confirmados no Tocantins com 114 tendo evoluído a óbito.

“A gente lamenta muito cada vida interrompida por causa da Covid-19 no nosso Estado. Por outro lado, esse acompanhamento diário junto aos municípios nos traz a certeza de que estamos conseguindo identificar os casos, orientar e tratar os pacientes, no sentido de salvar vidas. E hoje o número de pacientes recuperados já é maior que os que estão em isolamento. A recuperação é motivo de comemoração para todos nós profissionais de saúde”, destacou o secretário da Saúde, Edgar Tollini que também é médico.

Acompanhamento

Todos os dias, a SES, por meio do Boletim Epidemiológico, traz um panorama preciso dos casos confirmados com número dos pacientes em isolamento domiciliar e hospitalar, recuperados, e de óbitos, com recortes de gênero, faixa etária e incidência por municípios.

De acordo com os dados desta terça, do total de 2.952 pacientes em isolamento, 147 estão hospitalizados, sendo 104 em leitos clínicos e 43 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI Covid), os demais estão em isolamento domiciliar sendo acompanhado pelas equipes de saúde de seus municípios e do Estado.

Os dados mostram ainda que os 6.052 casos confirmados estão distribuídos em 100 dos 139 municípios tocantinenses, sendo a maior incidência em Araguaína com 2.512 casos e Palmas com 835.

Quanto ao gênero, testaram positivo para Covid-19, 3.029 mulheres e 3.023 homens. Já faixa etária com maior número de casos é dos 30 a 39 anos, 1.570 no total; seguido de 20 a 29 anos, 1.387 casos; e 40 a 49 com 1.150 casos. A menor incidência é de 99 casos em pessoas com 80 anos ou mais.

O maior número de óbitos corresponde a pacientes acima dos 40 anos, 106 no total; e oito se tratavam de pacientes entre 20 e 39 anos. Nenhum óbito foi registrado em crianças, adolescentes e jovens, na faixa de 0 até 19 anos.