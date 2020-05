Pandemia do COVID-19 cresce no Tocantins que conta com quase 200 casos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou nesta sexta-feira,01 de maio, que foram contabilizados mais 27 novos casos da Covid-19. Os novos casos foram registrados em Palmas, Araguaína, Gurupi, São Miguel, Wanderlândia, Tabocão, Araguatins, Couto Magalhães, Sítio Novo e de outro Estado. Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 191 casos da doença. Confira detalhes sobre os novos casos:

Por Redação

Hoje o Tocantins contabilizou 27 novos casos confirmados de Covid-19 no Lacen (24) e por testes rápidos (03).

Os 27 novos casos confirmados são de Palmas, Araguaína, Araguatins, Couto Magalhães, Gurupi, São Miguel, Sítio Novo, Tabocão e Wanderlândia, com três amostras positivas de pacientes residentes de outros estados.

Atualmente, o Tocantins apresenta 191 casos ao total, destes, 04 pacientes foram a óbito, 31 pacientes estão recuperados e 156 pacientes estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números de Covid-19 no Tocantins: http://coronavirus.to.gov.br