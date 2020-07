Pandemia da Covid mostra fragilidade da saúde pública e privada em Gurupi

Com marcas doloridas e com o medo do contágio devido ao crescimento de novos casos da Covid-19 em Gurupi, a cidade tenta voltar sua rotina mesmo tendo uma rede hospitalar (privada e pública) chegou a sinalizar sinal vermelho na oferta de leitos para pacientes graves que necessitam de UTI-Covid-19 na segunda-feira, mas aliviou para 60%.

por Wesley Silas

Nos últimos cinco dias foram registrados em Gurupi 110 novos casos de pessoas contaminadas com a Covid-19. O últimos Boletim publicado nesta terça-feira, 14, apontou 44 novos casos de pessoas contaminadas, considerado o maior número desde o início da pandemia em Gurupi.

Com isso, Gurupi passou a contabilizar nesta terça-feira, 2.892 casos descartados, 134 suspeitos, 431 confirmados, destes, 209 pessoas estão recuperadas, 217 em tratamento e 05 óbitos.

O número também tem crescido na região sul, que faz parte regional da Saúde da Ilha do Bananal, composta por 18 municípios que integram a CIR – Comissão Intergestores Regionais da Região de Saúde Ilha do Bananal. Neste município os novos casos da Covid-19, saltou de 634 no dia 02 de julho para 1.135 casos nesta terça-feira, 14. Apenas os municípios de São Valério e Sucupira não registraram casos da Covid.

A preocupação maior é a oferta de leitos para receber pacientes graves com a Covid-19 no Hospital Regional de Gurupi e Hospitais Privados da cidade que, juntos, dispões de apenas 13 leitos de UTI-Covid-19, sendo 10 no Hospital Geral de Gurupi, três no hospital da Unimed e apenas um respirador na UPA de Gurupi.

Enquanto grupos políticos se confrontam em redes sociais, Gurupi vive uma realidade preocupante. No início deste semana todos os leitos da UTI/Covid do Hospital Regional de Gurupi foram ocupadas e nesta terça-feira, 14, a ocupação passou a ter 60% (6/10) enquanto o único hospital privado disponibiliza 01 leito de UTI/Covid e dois leitos clínicos.

“São dois leitos de UTIS-COVID, destes 01 está ocupado (50%). Três leitos clínicos, sendo 01 ocupado e 02 livres”, disse ao Portal Atitude o diretor do hospital da Unimed, Dr. Maurício Nauar.

Número de casos nos municípios da Região Sul

Gurupi (437), Formoso do Araguaia (397), Araguaçu (130), Cariri (66), Alvorada (22), Figueirópolis (22), Talismã (14), Sandolândia (11), Aliança do Tocantins (12), Peixe (07), Dueré (06), Palmeirópolis (05), Crixás (02), Santa Rita (01), Jaú do Tocantins (01), São Salvador (01) e Santa Rita (01).