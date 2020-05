Palmas registra mais nove casos positivos e totaliza agora 152 confirmações, dessas 37 pessoas estão recuperadas

Palmas conta com mais nove casos positivos e contabiliza 152 pessoas infectadas com o novo coronavírus, das quais 37 estão recuperadas e duas foram a óbito. Entre os dias 1º e 08 de maio foram registrados 86 casos confirmados a mais, o que representa um crescimento de aproximadamente 130%. Números preocupantes e que merecem muita atenção por parte da população, segundo a Vigilância Epidemiológica de Palmas, que atribui o aumento brusco de casos à flexibilização do isolamento social e das medidas de prevenção nas semanas anteriores ao período citado.

por Redação

Desde o dia 04 de maio, o uso de máscaras caseiras se tornou obrigatório na cidade de Palmas e, além disso, a partir deste sábado, 09, a Prefeitura iniciou o fechamento de vias públicas para reduzir a circulação de pessoas nos locais onde se têm verificado maior movimentação. Essas medidas visam refrear o avanço da pandemia na Capital, que obteve acima de 10 novas contaminações diárias na última semana.

A Prefeitura, por meio de seus órgãos de Saúde, fiscalização e educação, tem enfatizado continuamente que as medidas tomadas pelo poder público são muito importantes, mas que a população precisa aderir ao esforço conjunto, em que cada cidadão seja um multiplicador das boas práticas de prevenção já conhecidas por todos.

Na avaliação do secretário da Saúde, Daniel Borini, os últimos dados mostram uma elevação rápida do número de casos e a expectativa é que nos próximos dias isso se mantenha. “Esperamos que com as medidas que o Município está tomando e com o envolvimento da população seja possível reduzir essa velocidade de transmissão”, afirmou.

Notificações e casos descartados

As informações do Boletim Epidemiológico foram atualizadas às 11 horas deste sábado, dia 09, pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), que contabilizou 2.413 notificações de síndromes gripais, sendo descartados 905 casos.

Acesse o BoletimA evolução sobre a pandemia também pode ser acompanhada no Painel Epidemiológico de Palmas. Clique e acesse.



Dados detalhados

O Boletim Epidemiológico traz também dados detalhados sobre o perfil de gênero, faixa etária, estado de saúde e informações sobre as formas de contágio de todos os casos monitorados pela Vigilância Epidemiológica de Palmas.

Cenário no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, até as 19h10 horas de sexta-feira, 08, o Brasil somava 145.328 casos de Covid-19, chegando agora a 9.897 óbitos, revelando o índice de letalidade de 6,8% dos casos confirmados.