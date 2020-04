Palmas registra 16° caso e Tocantins passa a ter 26 casos confirmado de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Palmas (Semus) comunicou ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), a confirmação de 01 novo caso positivo, diagnosticado em laboratório da rede privada. Com o resultado, o Tocantins passou a ter 26 casos confirmados de Covid-19, sem nenhuma morte; enquanto o Brasil tem 22,1 mil casos e as mortes chegam a 1,2 mil.

por Redação

Um homem com idade entre 40 e 49 anos é o 16° caso confirmado de Covid-19 em Palmas. A confirmação está registrada no Boletim Epidemiológico, deste domingo, 12, elaborado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas Covid-19).

Este novo caso passa bem e já aderiu ao isolamento domiciliar. O caso será investigado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para identificação da possível origem da infecção tendo em vista a ausência de histórico de viagens ou contato com casos já conhecidos.

“Com este resultado, o Tocantins tem, agora, 26 casos confirmados de Covid-19, sendo 16 em Palmas, 06 em Araguaína, 01 em Gurupi , 01 em Dianópolis, 01 em Cariri do Tocantins e 01 em Paraíso do Tocantins. O Estado continua sendo o único sem óbito pela doença, no Brasil”, informou a Prefeitura de Palmas no último Boletim.

Faixa etária

Conforme o Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), não há registro de caso na faixa etária entre 0 a 19 anos no Estado, porém, há três idosos, 11 pessoas com idade entre 40 a 59 anos e 12 pessoas na faixa etária entre 20 a 39 anos. Ao todo, foram confirmados 13 homens e 13 mulheres.

Brasil

Brasil tem 22,1 mil casos de covid-19; mortes chegam a 1,2 mil

O Ministério da Saúde divulgou, na tarde de hoje (12), os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados é de 22.169. Isso representa um aumento de 1.442 casos em relação ao balanço divulgado ontem (11). O número de mortes chegou a 1.223. A taxa de letalidade do vírus vem crescendo no Brasil e chegou a 5,5%.

O estado de São Paulo ainda concentra o maior número tanto de casos (8.755) quanto de mortes (588). O Rio de Janeiro continua sendo o segundo estado com mais registros de contaminação. São 2.855 casos e 170 mortes. Na Região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 1.206 e 62 mortes. O Tocantins é o único estado sem morte.

A evolução no número de casos notificados, bem como de mortes, oscila. Da última sexta-feira (10) para ontem (11), 68 novas mortes foram confirmadas. Já de ontem para hoje, foram 99 novas mortes. O pico de evolução de mortes de um dia para o outro foi no dia 9 de abril, que registrou 141 novas mortes em relação ao dia anterior. Em relação aos casos notificados, o pico foi no dia 8 de abril, quando 2.210 novos casos foram confirmados. (Fonte: Secom (TO e Palmas) e EBC).