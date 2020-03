Palmas | Panela esquecida em fogão provoca princípio de incêndio em apartamento do Condomínio Mirante Du Par em Palmas e Avalie esse post Avalie esse post

Morador saiu de casa e deixou fogão aceso com panela. Vizinhos acionaram o CBM

por Redação

Moradores do Condomínio Mirante Du Park, na quadra 306 Sul, no centro de Palmas, ficaram assustados com a ocorrência de princípio de incêndio na manhã desta quarta-feira, 18. A ocorrência foi no 9º andar do bloco Andorinha. O corpo de Bombeiros Militar atendeu ao chamado enviando o Trem de Socorro, que é composto pelas três principais viaturas da corporação, de combate a incêndio, de Salvamento e de Resgate.

Segundo informações colhidas no local o morador esqueceu o fogão aceso e uma panela sobre as chamas, gerando superaquecimento e muita fumaça. Os vizinhos perceberam o problema, arrombaram a porta do apartamento e usaram uma mangueira de água para dissipar a fumaça e então desligar o aparelho. Em seguida acionaram o CBM.

Assim que chegaram ao condomínio, as equipes avaliaram a situação e, vendo que tudo já estava sob controle, realizaram o resfriamento do fogão. O morador, que chegou ao apartamento logo depois, também foi orientado sobre o perigo de deixar o fogo aceso.

Não houve vítimas na ocorrência.