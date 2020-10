Palmas, Araguaína e Gurupi definem Plano de Mídia e Ordem de Veiculação da Propaganda Eleitoral

A propaganda eleitoral gratuita tem início na próxima sexta-feira (9) e os juízes eleitorais das três maiores cidades do Estado estão realizando reuniões com partidos e emissoras de televisão e rádio para definir o Plano de Mídia e a Ordem de Veiculação da Propaganda Eleitoral Gratuita.

Por Redação

Em Palmas, sede da 29ª Zona Eleitoral, cidade com maior eleitorado do Estado, os representantes de rádio e televisão, das coligações e partidos que concorrerão às eleições municipais de 2020 estão convocados para uma reunião virtual que será realizada na próxima terça-feira (6), às 15h, pela plataforma Google Meet. A convocação e as orientações estão disponíveis no edital nº 15, expedido pelo juiz eleitoral Lauro Augusto Moreira Maia.

Araguaína

Também por videoconferência, no próximo dia (6), às 16 horas acontecerá a reunião para sorteio da ordem de veiculação da Propaganda Eleitoral Gratuita no Rádio e na Televisão para os representantes de rádio e televisão, das coligações e partidos de Araguaína, município com segundo maior eleitorado do Estado. Na ocasião também será elaborado o plano de mídia utilizando o sistema Horário Eleitoral da Justiça Eleitoral.

Em Araguaína já foram escolhidas a TV Anhanguera e a Rádio Cidade para serem cabeças de rede na veiculação da propaganda eleitoral no município.

Gurupi

Na 2ª Zona Eleitoral de Gurupi, terceira cidade em número de eleitores do Tocantins, a reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), e as emissoras escolhidas em sorteio para ser a geradora da Propaganda Eleitoral em Rede foi a TV Anhanguera e a Rádio Araguaia FM 96.7. Cliquea qui para conferir o edital completo com as demais emissoras escolhidas para as cidades de Aliança do Tocantins e também a ordem de veiculação do horário eleitoral gratuito.

Cartilha

A Propaganda Eleitoral encerra no dia 12 de novembro e as regras e orientações podem ser conferidas na Cartilha da Propaganda Eleitoral, elaborada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.