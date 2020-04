Palácio Araguaia é iluminado de verde como homenagem aos profissionais de Saúde

Desde ontem, quarta-feira, 8, e durante o período de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, o Palácio Araguaia, sede do Poder Executivo do Estado do Tocantins, passará a ser iluminado de verde.

por Redação

A iniciativa do governador Mauro Carlesse visa homenagear os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no atendimento aos pacientes que apresentam os sintomas da Covid-19.

“Essa é mais uma forma de demonstrar o quanto confiamos nos nossos profissionais de Saúde que estão se dedicando ao máximo para preservar a vida do nosso povo. Temos que cumprir as orientações dos técnicos para evitar que os casos aumentem e para que essa crise passe logo e que tudo volte ao normal o mais rápido possível”, afirma o Governador.