Pai do vereador Wendel Gomides falece

Faleceu nesta quinta-feira, 25, o pioneiro de Gurupi Guiomar Antônio Gomides, 73 anos. Ele era pai do vereador Wendel Gomides.

Por Régis Caio

Guiomar faleceu em um hospital particular da cidade, ele estava internado com suspeita de Covid-19.

Nesta quarta-feira, o presidente declarou ao Portal Atitude que foi diagnosticado com Covid-19 e que se recuperou no entanto ele informou que seu pai e sua sogra estavam internados com sintomas do Coronavírus.

A Câmara Municipal enviou uma nota de pesar lamentando o ocorrido.