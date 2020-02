Pagamento de salários dos servidores do Governo do Tocantins sairá nesta segunda-feira Avalie esse post Avalie esse post

Em nota, o Governo do Tocantins informou que o pagamento da folha do mês de janeiro será feito no primeiro dia útil de fevereiro.

A Secretaria de Estado da Comunicação informa que o pagamento da folha do mês de janeiro será feito no primeiro dia útil de fevereiro.

Seguindo o compromisso assumido com o servidor público, o Governo do Estado fez os ajustes necessários e unificou, desde o mês de outubro do ano passado, o pagamento de todos os servidores para o primeiro dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Anteriormente, os servidores percebiam os salários no dia 12. Ao assumir a gestão, o Governador Mauro Carlesse adotou a medida de pagamento em duas etapas: uma até o dia primeiro e outra até o dia 12 do mês seguinte ao trabalhado de acordo com o valor do salário.

Com os ajustes necessários nas contas adotados pelo governo, agora todos os servidores estão sendo pagos no primeiro dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Na próxima segunda-feira, 3, a folha líquida de janeiro, de cerca de R$ 178 milhões, estará disponível para os servidores estaduais durante o expediente bancário.

*Secretaria de Estado da Comunicação*