Pacientes recuperados em Gurupi alcançam a média de 66%; dois idosos que foram a óbitos deram negativo para o vírus chinês

Exames liberados pelo Lacen mostram que os dois últimos pacientes idosos (dia 22 e dia 25) que foram a óbitos em Gurupi deram negativos para a doença. A cidade registrou nos últimos três dias 30 novos casos da Covid-19. A boa notícia são os pacientes recuperados que chegaram a 66%, entre os 213 casos confirmados, 137 recuperados, 71 em tratamento. Atualmente, o Tocantins contabiliza 61,2% de casos recuperados, ente o montante de 9.966 casos no total, destes, 6.103 pacientes recuperados, 3.672 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar e 191 pacientes foram a óbito.

por Wesley Silas

Hoje o Tocantins registrou 05 novos óbitos de pacientes confirmados com a Covid-19, sendo eles um homem de 49 anos residente em Paraíso do Tocantins, duas mulheres de 57 anos e 83 anos de Araguaína, uma mulher de 85 residente em Nova Olinda e um homem de 82 anos residente em Guaraí.

Neste sábado foram contabilizados no Tocantins, 286 novos casos confirmados para Covid-19. Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 9.966 casos confirmados da doença, destes 6.103 pacientes estão recuperados e 3.672 estão ainda ativos (em isolamento domiciliar ou hospitalar), além de 191 óbitos.

O cenário na rede pública e privada hospitalar aponta que 133 pessoas estão internadas, sendo 69 em leitos públicos (43 clínicos e 26 UTI-Covid) e 64 em leitos privados (42 em leitos clínicos e 22 UTI-Coivid).

Ao todo 111 a pandemia chegou em 111 municípios do Tocantins, Araguaína concentra o maior número de casos com 3.681, seguido por Palmas com 1.650, Xambioá com 416, Tocantinópolis com 262, Porto Nacional com 250, Nova Olinda com 215, Colinas com 208 e Gurupi também que registrou 208 casos positivos da covide-19.

Gurupi 66% dos pacientes foram recuperados

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus em Gurupi informou que até as 11 horas deste sábado, 27, foram confirmados seis novos casos de Covid-19 na cidade. Três por meio de testes rápidos, sendo um homem de 32 anos, que teve contato com caso positivo, e duas mulheres de 27 e 52 anos, que também tiveram caso positivo; e três testes Swab, sendo de duas mulheres, de 21 e 27 anos. A primeira teve contato com esposo que testou positivo e a segunda não sabe origem da transmissão.

Resultados dos Óbitos em investigação

Saíram os resultados dos exames de dois óbitos ocorridos nesta semana. Conforme exame liberado pelo Lacen, o homem de 82 anos, que morreu na segunda-feira, 22, com suspeita de Covid-19, não estava com a doença.

Também deu resultado negativo para Covid-19, o exame realizado em um laboratório particular, no homem de 73 anos que morreu na quinta-feira, 25, em um hospital da rede privada.