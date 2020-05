Pacientes da UTI I do HRA têm resultados negativo após servidora ser infectada

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece por meio de nota que todos os pacientes da UTI I do Hospital Regional de Araguaína (HRA) tiveram resultados negativos para Covid-19, assim, a unidade foi liberada para recebimento de novos pacientes e alta dos pacientes já internados.

por Redação

A UTI I do Hospital Regional de Araguaína (HRA) foi fechada no dia 29 de abril, após suspeita de contaminação de uma servidora da unidade, o caso foi confirmado posteriormente e ela encontra-se em isolamento.

“Durante a semana, o fluxo do Ambulatório será devidamente retomado, após suspensão temporária por suspeita da doença em profissional que atua no ambiente. Com resultado negativo, será possível retomar o atendimento com segurança aos pacientes e demais profissionais”, informou a SES.