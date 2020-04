Paciente contaminado com COVID-19 em Araguaína participou de festa com mais de 30 pessoas

As declarações foram feitas pelo prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, na tarde da quarta-feira, 01, em entrevista a Record. Com três pacientes confirmados, cidade é a única do interior do Tocantins com casos de COVID-19. “Não adianta nada o poder público falar, falar e brigar se estruturar e as pessoas não adotarem regas básicas achando que nada vai acontecer”, disse o prefeito de Araguaína.

Conforme a fala do prefeito o município de Araguaia poderá em breve explodir o número de casos de COVID-19 por meio de transmissão comunitária. O primeiro caso na cidade foi registrado no dia 21 de março e trata-se de uma mulher de 26 anos que contraiu o vírus após uma viagem ao nordeste. Uma semana depois um homem que esteve em viagem com a primeira paciente também testou positivo para o novo coronavírus na cidade. Em seguida foi registrado o terceiro caso. No início da chegada dos casos do COVID-19, no dia 26, o prefeito Ronaldo Dimas publicou um Decreto suspendendo a obrigação de fechamento dos comércios. Porém, a preocupação de transmissão comunitária acontece em uma residência que os donos desobedeceram e fizeram uma festa em família com 30 pessoas e uma delas estava contaminada.

“Nós descobrirmos, por exemplo, que houve uma pequena festa em família de mais de 30 pessoas neste último final de semana desta família, e uma delas está infectada. Então, faz tempo que a gente está falando para evitar estas aglomerações e estão proibidas estas festas particulares; mas, mesmo assim as pessoas insistem em fazer”, disse o prefeito.

Segundo ele o Poder Público tem adotado medidas preventivas e o que falta é a conscientização das pessoas.

“Não adianta nada o poder público falar, falar e brigar se estruturar e as pessoas não adotarem regas básicas achando que nada vai acontecer, mas vai acontecer sim e ninguém está imune e eu vou, provavelmente pegar isso e você também”, declarou o prefeito.