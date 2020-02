Paciente alemão com suspeita de coronavírus em Porto Nacional é diagnóstica com Influenza A Avalie esse post Avalie esse post

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio das Superintendências de Unidades Hospitalares Próprias e Vigilância em Saúde, informou que o caso de Síndrome Respiratória Aguda em paciente oriundo da Alemanha, continua sendo monitorado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Tocantins (CIEVS), e que segundo boletim médico atualizado neste domingo, 2 de fevereiro, o mesmo está evoluindo bem, estável e sem alterações ao exame clínico.

por Redação

Na tarde deste domingo o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (LACEN), liberou o primeiro resultado de exame, que identificou a presença do Vírus da Influenza A, na amostra recebida. Exames complementares para a identificação do subtipo da Influenza estão sendo realizados.

Este resultado não interfere na continuidade da investigação sobre a suspeita de coronavírus, que depende da análise realizada em laboratório de referência (Fundação Oswaldo Cruz/Fiocruz-RJ) indicado pelo Ministério da Saúde (MS), conforme protocolo estabelecido.

O paciente continua sendo assistido pela equipe do Hospital de Regional de Porto Nacional (HRPN), recebendo os cuidados necessários para o quadro de Síndrome Respiratória Aguda.