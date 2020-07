Outdoors com crítica ao presidente Bolsonaro indigna direitistas de Gurupi

A eterna briga entre direita e esquerda ganhou novos capítulos, dessa vez em Gurupi, com outdoors contra o presidente da república.

Por Wesley Silas

Um desses outdoors fica próximo ao Parque Mutuca e acabou gerando um desconforto entre os direitistas de Gurupi.

Segundo um dos líderes da Direita no município, Farlei Meyer, o problema é que as críticas usaram o nome da Cidade Gurupi e não de um grupo/pessoa/movimento/partido.

“Nossos outdoors pró Bolsonaro tem logo de quem fez, quem pagou e não se coloca Gurupi, como se todos cidadãos estivessem apoiando essa bobagem que colocaram. Esse outdoor denigre a cidade como um todo”, disse.

“Eu estou noticiando o Ministério Publico Eleitoral daqui com uma reclamação. Quero saber quem está pagando por isso. Partido? Pessoa Jurídica? Pre-candidato(s)? Pois como fizeram antes conosco sobre quem financiou os Pró Bolsonaro”, destacou Farlei.

Segundo apurado pelo Portal Atitude o dono do terreno não foi informado e não autorizou o uso do espaço para a publicação do outdoor. “Uma cliente que é proprietária de um terreno não autorizou a colocação do outdoor e não consegue identificar quem fez. Ela vai fazer um B.O. e denunciar no MP eleitoral”, disse o advogado Dr. Adão ao Portal Atitude.