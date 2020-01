Ousadia: Ladrão com criança na garupa de bicicleta furta residência em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

As imagens do crime foram registradas por uma câmara de segurança de um vizinho. Segundo a vítima, o furto aconteceu na tarde da sexta-feira, 10, na Rua 08 entre as Avenidas Paraíba e Alagoas em Gurupi.

Por Wesley Silas

“O ladrão ainda estava numa bicicleta com uma criança na garupa e não tinha 5 anos”, relatou o morador. As imagens do crime foram registradas por câmara de segurança de um vizinho.

Conforme a vítima, o ladrão levou um botijão de gás de cozinha , dinheiro e alguns relógios.

Veja o momento do furto